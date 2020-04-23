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Еще 10: приморцы излечились от коронавируса
На сегодняшний день в больнице осталось чуть более 150 человек
Еще 10 пациентов вылечились от коронавируса и были выписаны домой, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на приморское правительство.
Как отмечает оперативный штаб по борьбе с заболеванием, выписаны пятеро взрослых и пять детей.
«Пять взрослых, которых сегодня, 23 апреля, выписали из инфекционного госпиталя домой – это двое мужчин и три женщины. Повторные тесты дали отрицательный результат», – сообщила начальник инфекционного госпиталя Анна Симакова.
Медики подчеркнули, что самой юной пациентке было 6,5 месяцев – она также отправилась домой.
Отмечается, что с начала эпидемии от коронавируса излечилось 23 приморца. Всего заболевших – 178, двое человек скончалось.