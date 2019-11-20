Еще 100 миллионов из бюджета потратят на приморское казино

Азартная затея: федеральный центр все еще верит в «экономическое чудо» казино. Корпорация развития Приморского края потратит на обеспечение электроэнергией нового объекта в игорной зоне «Приморье» более 100 миллионов рублей, сообщает DEITA.RU.



Соответствующий лот размещен на портале госзакупок. Согласно документации, технологическое присоединение строящегося казино обойдется в 101 миллион, 493 тысячи рублей. Гостиничный комплекс, казино и иные вспомогательные объекты потребуют больших мощностей.

3000 квт затребует гостиница и казино, 740 киловатт необходимо объектам инфраструктуры. Речь идет о второй очереди стройки - гостинично-развлекательном комплексе Naga Vladivostok и казино Shambala. Их открытие обещают уже в следующем году.

Новое казино обещает Приморью дополнительно 1000 рабочих мест, увеличение турпотока из Азии до 1,2 миллиона человек, а также до полумиллиарда рублей в бюджет региона от налоговых поступлений. Такие цифры озвучивал глава Корпорации развития Приморского края Игорь Трофимов, который ныне будет возглавлять Инвестиционное агентство региона вместо Константина Богданенко.

Naga Vladivostok станет вторым после Tigre de Chrystal гостинично-развлекательным комплексом в бухте Муравьиная, запущенным в работу. В пятизвездочном отеле будет 270 люксовых номеров, буфет, несколько сцен, рестораны, спа-салоны и ночные клубы. Но пока он известен общественности по чп на стройке: этим летом на территории обрушились бетонные плиты. К счастью, люди не пострадали. Темпы стройки, по словам чиновников, также не снизились, и основной комплекс работ закончат в конце 2019 года. Naga Vladivostok хочет стать еще более масштабным, чем Tigre de Chrystal. Последнее было введено в эксплуатацию в 2015 году и на данный момент является единственным работающим казино. Ежегодно его посещают около 350 тысяч человек, треть из которых - китайцы и корейцы. По информации из открытых источников, оно обошлось бюджету и инвесторам в 220 миллионов долларов. Говорят также, что доходы с азартных азиатов составляют 9 процентов бюджета Приморья.

КРПК утверждает, что инвесторы продолжают проявлять активный интерес к участкам в игорной зоне. Сейчас свободны еще два участка строительства, организация проводит конкурсный отбор. Обещания звучат громко - к 2023 количество казино и отелей дойдет до восьми. Амбициозно, учитывая, что с 2015 по 2020 год в Муравьиной действует всего один комплекс.

С самого начала идея игорной зоны была скопирована с сингапурской модели. Но главной проблемой стало привлечение инвесторов. По оценкам экспертов издания «Фундаментальные исследования», финансовые вложения инвесторов будут возвращаться очень долго. Сейчас срок возвращения инвестиций - около 5 лет. Однако в будущем, когда количество зон расширится, сроки увеличатся до 15 лет. Именно этим объясняют практически пятилетний застой и отсутствие конкуренции.

Иностранные инвесторы недовольны отечественным персоналом, работающим в казино. Молодые крупье, администраторы и официанты не соответствуют международным стандартам, в связи с чем «Первая игровая компания Дальнего Востока» вынуждена обучать сотрудников в своем же учебном центре. Много проблем повлекло и само выделение участков. Некоторые участки располагались на заповедных землях, где произрастают ценные древесные породы. Это создало дополнительные задержки и сложности, отмечали инвесторы.

Среди всех российских игорных зон «Приморье», пожалуй, имеет наиболее сильных конкурентов в лице все тех же Сингапура и Макао. Для корейцев и китайцев эти места более привлекательны - и трансфер дешевле, и инфраструктура полностью работает. Ключевой потенциальный клиент приморской зоны - северный Китай.

Самой большой бедой игорной зоны остается фактическое несоответствие реальных сроков строительства объектов заявленным, что публично критиковал полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

В 2015 году полностью завершить комплекс работ в игорной зоне «Приморье» обещали к 2023-му году, а именно: четыре пятизвездочных отеля, семь отелей в 4 звезды, 12 вилл для очень важных гостей, несколько кинотеатров, выставочные комплексы и прочие атрибуты роскошного курорта для азартных азиатов. Сейчас же, даже если учесть грядущее открытие, отставание более чем существенное. Но, несмотря на сложности и финансовые потери, федеральный центр, видимо, продолжает верить в успех азартного предприятия.

Василий Кучин