Еще 9,7 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом выявили в России

Заболеваемость коронавирусом остается примерно на прежнем уровне – за прошедшие сутки на территории региона выявили 9 709 новых случаев заболевания, сообщает ИА DEITA.RU.

По данным федерального оперативного штаба, 94 пациента с данным диагнозом скончалось, четыре тысячи вылечилось. Отмечается, что случаи болезни зафиксированы во всех 85 регионах России.

Лидерами остаются Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург, там выявлено 3,8 тысячи, 907 и 451 человек соответственно.

Всего в России зафиксировано 281 тысяча случаев заболевания COVID-19. 67 тысяч из них вылечилось и выписано, 2,5 тысячи скончалось. Всего в стране провели почти 7 млн тестов на страшное заболевание.

Напомним, за последние сутки известно о 71 новом заболевшем в Приморье. Всего в крае 1268 случаев заболевания, 389 человек вылечилось, 12 скончалось.