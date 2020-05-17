Новости
Врач: Теперь быть воспитанным человеком – значит вооружиться маской
18 Май 2020, 16:45
Как получить детское пособие — рассказали власти Приморья
18 Май 2020, 16:15
В Приморье возбудили уголовные дела за контрабанду лесоматериалов
18 Май 2020, 15:45
Минтруд: Пенсионные накопления россиян снизятся уже в следующем году
18 Май 2020, 15:15
В городе президентского внимания предупреждают о плохой дороге ярким плакатом
18 Май 2020, 14:45
Во Владивостоке реконструируют важный надземный переход
18 Май 2020, 14:15
Победителей не будет: итоги школьных олимпиад зачтут по-другому
18 Май 2020, 13:45
Россиян хотят ещё больше огородить от спиртного
18 Май 2020, 13:15
Еще 9,7 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом выявили в России
За сутки погибло 94 человека, 4 тысячи выписано из больниц
Заболеваемость коронавирусом остается примерно на прежнем уровне – за прошедшие сутки на территории региона выявили 9 709 новых случаев заболевания, сообщает ИА DEITA.RU.
По данным федерального оперативного штаба, 94 пациента с данным диагнозом скончалось, четыре тысячи вылечилось. Отмечается, что случаи болезни зафиксированы во всех 85 регионах России.
Лидерами остаются Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург, там выявлено 3,8 тысячи, 907 и 451 человек соответственно.
Всего в России зафиксировано 281 тысяча случаев заболевания COVID-19. 67 тысяч из них вылечилось и выписано, 2,5 тысячи скончалось. Всего в стране провели почти 7 млн тестов на страшное заболевание.
Напомним, за последние сутки известно о 71 новом заболевшем в Приморье. Всего в крае 1268 случаев заболевания, 389 человек вылечилось, 12 скончалось.