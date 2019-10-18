Еще больше штрафов: ГИБДД получила новый инструмент

Спрятаться от камеры любителям погонять больше не получится, сообщает DEITA.RU.



Глава Российского ГИБДД Михаил Черников заявил, что скоро у патрульных машин появятся новые гаджеты, которые обеспечат большие поступления в бюджет. На крышах авто ГИБДД будут размещать мобильные камеры фиксации нарушений.

Как пишет РБК, установят первые такие камеры уже в 2020 году. Сами комплексы создали в России – это усовершенствованная версия знакомого всем водителям «Кордона».

Сообщается, что фиксировать нарушения и отправлять штрафы камеры смогут прямо во время движения патрульной машины – нарушителей будут выявлять прямо в автомобильном потоке.

Помимо этого, камеры смогут крутиться вокруг своей оси – это поможет увидеть, что происходит вокруг и искать нарушителей в разных полосах и направлениях движения. Также камеры смогут писать видео с дорожной обстановкой.

Елена Миронова