Новости
Эти машины никогда не останавливает ГИБДД
18 Октябрь 2019, 02:45
Как определить скрученный пробег по педалям
18 Октябрь 2019, 02:00
Еще больше штрафов: ГИБДД получила новый инструмент
18 Октябрь 2019, 01:15
ФСБ-шникам запретят выезжать из страны
18 Октябрь 2019, 00:30
Медведев раскритиковал правительство
17 Октябрь 2019, 23:45
Теперь официально: трудовую неделю сократят в России
17 Октябрь 2019, 23:15
Жесткое ДТП с грузовиком блокировало движение по трассе
17 Октябрь 2019, 22:41
Закон после дела Хачатурян принимают в России
17 Октябрь 2019, 22:15
Еще больше штрафов: ГИБДД получила новый инструмент
Спрятаться от камеры любителям погонять больше не
получится, сообщает DEITA.RU.
Глава Российского ГИБДД Михаил Черников заявил, что скоро у патрульных машин появятся новые гаджеты, которые обеспечат большие поступления в бюджет. На крышах авто ГИБДД будут размещать мобильные камеры фиксации нарушений.
Как пишет РБК, установят первые такие камеры уже в 2020 году. Сами комплексы создали в России – это усовершенствованная версия знакомого всем водителям «Кордона».
Сообщается, что фиксировать нарушения и отправлять штрафы камеры смогут прямо во время движения патрульной машины – нарушителей будут выявлять прямо в автомобильном потоке.
Помимо этого, камеры смогут крутиться вокруг своей оси – это поможет увидеть, что происходит вокруг и искать нарушителей в разных полосах и направлениях движения. Также камеры смогут писать видео с дорожной обстановкой.
Елена Миронова