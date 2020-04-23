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Еще день без воды: новый прорыв произошел в районе Снеговой Пади

вода

Несколько дней назад вода в микрорайоне била фонтаном из прорванной трубы

В ночь на 23 апреля в районе Снеговой Пади произошел очередной прорыв сети холодного водоснабжения, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Примводоканал».

Отмечается, что авария произошла в районе трех часов ночи – специалисты оперативно приехали для ее устранения.

«Закончить работы планирует сегодня, 23 апреля, к 18 часам. Без водоснабжения по-прежнему остаются жители 20 многоквартирных домов», - отметили представители службы.

Воду жителям микрорайона продолжают подвозить четыре автомобиля. Специалисты городской администрации оказывают максимальное содействие при проведении работ, а также работают на месте с жителями по вопросу соблюдения мер социальной дистанции.

Александра Маслова

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