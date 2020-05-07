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Еще два приморца погибли от коронавируса
Всего известно о восьми смертях от коронавируса в крае
На сегодняшний день в Приморье зафиксировано восемь смертельных случаев заболевания коронавирусом, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на правительство региона.
В оперативном штабе региона рассказали, что двое мужчин старше 65 лет не смогли победить опасную инфекцию. Отмечается, что оба погибших имели хронические болезни, осложнившие течение COVID-19.
- В обоих случаях заболевание протекало в тяжелой форме и было осложнено двусторонней пневмонией. Один из пациентов также страдал ишемической болезнью сердца, гипертонической болезнью и имел гематологическое заболевание, - подчеркнули в штабе.
Напомним, что на сегодняшний день в Приморье зафиксировано 684 случаев коронавируса.