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Еще два приморца скончались от коронавируса
Число зараженных в крае превысило 700 человек, есть новые жертвы
На сегодняшний день число жертв коронавируса достигло 10 – известно еще о двоих погибших, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на оперативный штаб.
Как рассказали специалисты, погибло двое пожилых мужчин в возрасте 86 и 90 лет.
– Получено заключение о том, что причиной смерти в обоих случаях стала новая коронавирусная инфекция, которая протекала в тяжелой форме и обострила хронические заболевания, имевшиеся у пациентов, – сообщили в оперштабе.
Напомним, с начала эпидемии в Приморье заболели COVID-19 727 человек. Только за минувшие сутки диагноз подтвердился у 43 жителей края.