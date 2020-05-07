Еще два приморца скончались от коронавируса

На сегодняшний день число жертв коронавируса достигло 10 – известно еще о двоих погибших, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на оперативный штаб.

Как рассказали специалисты, погибло двое пожилых мужчин в возрасте 86 и 90 лет.

– Получено заключение о том, что причиной смерти в обоих случаях стала новая коронавирусная инфекция, которая протекала в тяжелой форме и обострила хронические заболевания, имевшиеся у пациентов, – сообщили в оперштабе.

Напомним, с начала эпидемии в Приморье заболели COVID-19 727 человек. Только за минувшие сутки диагноз подтвердился у 43 жителей края.