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Еще две тонны зерна передали волонтеры зоопарку «Садгород»

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Помощь в приобретении корма для животных оказали члены фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Приморья

 Зоопарку «Садгород», закрытому из-за пандемии коронавирусной инфекции, передали 3 июня очередную партию зерна для животных. Его приобрели краевые депутаты Александр ЩербаковСергей СлепченкоИгорь Чемерис и председатель Законодательного Собрания Приморского края Александр Ролик.

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Зоопарк «Садгород», расположенный в пригороде Владивостока, закрыт уже третий месяц. В то же время кормить и ухаживать за животными, лечить, обогревать нужно каждый день -  в зоопарке «Садгород» сегодня самая большая коллекция животных по видовому разнообразию во всем дальневосточном регионе. Основной доход учреждению приносили именно посетители, в связи с чем его руководство обратилось к общественности с просьбой оказать финансовую поддержку, либо помочь с приобретением корма для питомцев.

 «Единая Россия» сразу откликнулась на призыв зоопарка о помощи. Волонтеры оперативно доставили в учреждение питание для его питомцев – сухой корм для кошачьих, овощи, фрукты и крупы, а через некоторое время привезли две тонны зерна.

 "С депутатами от партии "Единая Россия" и волонтерами мы познакомились в этой непростой ситуации и нашли поддержку. Эта помощь имеет для нас большое значение. Овес для всех копытных нужен: и оленям и зебрам, ламе, верблюду, также добавляется в пищу страусам. Этого количества хватит примерно на 2-2,5 недели", - рассказал директор зоопарка "Садгород" Сергей Асновин.

Напомним, в середине мая партийцы также передали руководству зоопарка сертификат на 300 тысяч рублей, тогда же было принято решение о дополнительной закупке еще двух тонн корма. 

 Гуманитарную помощь для подопечных этого живого уголка природы доставили в зоопарк активисты регионального волонтерского центра.

 

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