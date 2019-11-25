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Еще можно успеть: дешевое ОСАГО заканчивается
Цены на полисы ОСАГО в России падали на протяжении целых десяти месяцев, однако в ближайшее время их стоимость зафиксируется, сообщает DEITA.RU. Об этом пишет «Коммерсант».
В результате первого этапа реформы по ОСАГО удалось добиться того, что в течение почти целого года стоимость полиса снижалось. При этом выплаты по ним росли. Ожидался и второй этап реформы, из-за которого предполагалось увеличит степень из, так сказать, самостоятельности в тарификации. Проще говоря, для каждого водителя должна была быть своя цена за полис ОСАГО,
К сожалению, на прошлой неделе в Государственную Думу был внесен специальный проект закона, который внесет в систему существенные изменения в модернизацию системы ОСАГО. Главные изменения, которых опасаются страховщики, — заморозка нынешних цен.
Речь идет о проекте закона, который повысит стоимость ОСАГО для тех водителей, которых неоднократно в течение года нарушали правила дорожного движения.
Екатерина Брязгунова