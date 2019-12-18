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Еще один дальневосточный мэр попался на взятке
18 Декабрь 2019, 09:15
Еще один дальневосточный мэр попался на взятке
Дело снова связано с «помощью»
муниципальным предприятиям в победе на аукционах, сообщает DEITA.RU.
Следственный комитет по Камчатке сообщил о задержании экс-мэра Петропавловска-Камчатского. По данным следствия, Виталия Иваненко подозревают в получении взятки в крупном размере. Всего экс-мэру инкриминируют два эпизода на сумму в 900 тысяч рублей.
Следователи установили, что деньги мэр получал от муниципальных предприятий через посредничество своего брата. 200 тысяч передали от МКУ «Служба автомобильных дорог» и 700 тысяч – МКУ «Служба благоустройства Петропавловск-Камчатского го».
Экс-мэр сейчас находится под стражей. Он уже дал признательные показания.
Напомним, другого экс-мэра-взяточника Игоря Пушкарева во вторник начали этапировать из Москвы в одну из исправительных колоний.
Елена Миронова