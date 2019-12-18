Еще один дальневосточный мэр попался на взятке

Дело снова связано с «помощью» муниципальным предприятиям в победе на аукционах, сообщает DEITA.RU.



Следственный комитет по Камчатке сообщил о задержании экс-мэра Петропавловска-Камчатского. По данным следствия, Виталия Иваненко подозревают в получении взятки в крупном размере. Всего экс-мэру инкриминируют два эпизода на сумму в 900 тысяч рублей.

Следователи установили, что деньги мэр получал от муниципальных предприятий через посредничество своего брата. 200 тысяч передали от МКУ «Служба автомобильных дорог» и 700 тысяч – МКУ «Служба благоустройства Петропавловск-Камчатского го».

Экс-мэр сейчас находится под стражей. Он уже дал признательные показания.

Напомним, другого экс-мэра-взяточника Игоря Пушкарева во вторник начали этапировать из Москвы в одну из исправительных колоний.

Елена Миронова