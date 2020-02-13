Еще один дальневосточный сити-менеджер может повторить судьбу Пушкарева

Бывший сити-менеджер Читы Олег Кузнецов задержан по подозрению в получении взятки, сообщает DEITA.RU.

Руководивший городом с 2016 по 2019 год чиновник был задержан утром 13 февраля. Его задержали прямо на новом рабочем месте - в региональном мастерстве ЖКХ, где он служил после увольнения с должности мэра в мае прошлого года. Об этом сообщает региональная ФСБ.

Дело Кузнецова взял под контроль Забайкальский следственный комитет. По информации региональных СМИ, речь идет о коррупционных правонарушениях в его бытность городским главой.

Олег Кузнецов - член «Единой России». С 2009 года он работал в горских властных структурах, начиная с должности первого зама по городскому хозяйству. У Кузнецова есть несколько почетных региональных наград, в основном в области электроэнергетики.

Примечательно, что сама руководитель министерства ЖКХ региона Евгения Балуева о задержании своего зама ничего не знала.

В бытность мэром Читы Кузнецов получил жесткий "нагоняй" от главы региона Александра Осипова за резонансную историю с мусором. Известный блогер Илья Варламов опубликовал фотографии заваленного мусором города, снимки дошли до губернатора, а тот поручил Кузнецову немедленно разобраться в ситуации. Поручение было довольно жестким.

Кузнецов обещал решить проблему за сутки - и решил, но только отчасти. Жители Читы продолжили присылать блогеру фотоснимки "мусорной столицы" региона. В городе убрались, но принятых мер оказалось недостаточно.

Кадровыми проблемами Кузнецову грозили многие, ситуация дошла даже до спикера совета Федерации Валентины Матвиенко.

Спустя некоторое время Кузнецов тихо ушел на менее ответственную должность. Однако жесткая рука правосудия настигла его менее чем через год. Местные жители уверяют - лишь с появлением Осипова у власти Кузнецов реально "зашевелился". Издание "Чита:ру" публиковало материал о рейде по свалкам, с которыми мэр (почти) справился за сутки.

Связано ли задержание с несложившимися отношениями мэра и губернатора - вопрос открытый, но подобными конфликтами региональных элит кого точно не удивить, так это жителей Владивостока.

Таким образом, еще один дальневосточный бывший градоначальник рискует оказаться в тюрьме по коррупционным делам и повторить печальный путь экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева. Многие предполагают, что Пушкарев попросту мог кому-то не угодить - за что и поплатился. А Кузнецов?

Напомним, Пушкарев в 2019 году получил 15 лет тюрьмы и 500 миллионов рублей штрафа по делу о взятке и превышении должностных полномочий.