Еще один двор привели в порядок по губернаторской программе во Владивостоке

Новую детскую площадку установили во дворе на улице Марины Расковой, 5. Теперь маленьким жителям микрорайона есть, где весело провести время - мальчишки и девчонки катаются здесь на качелях и играют в игры, сообщает DEITA.RU.

Новую детскую игровую площадку во дворе дома установили благодаря реализации краевой программы «1000 дворов», инициатором которой стал губернатор Приморья Олег Кожемяко. Организатором работ стала администрация Владивостока. Также по многим объектам было предусмотрено софинансирование из городского бюджета. По просьбам жителей на новой площадке появились новые качели-балансир, карусель и игровые формы. Но самым любимым развлечением среди детворы стало катание на карусели.

«Площадка нам очень нравится. Теперь здесь стало больше детей, игр и смеха», - рассказывает Маргарита, которая вместе с друзьями пришла на игровую площадку.

«Мы каждый день тут играем, катаемся на карусели. Очень круто здесь», - добавляет Ева.

«Я к бабушке приехала. Площадка очень понравилась. Она красивая и можно с ребятами играть», - поделилась впечатлениями Катя.

Как подчеркивают специалисты администрации Владивостока, теперь главная задача жителей – сберечь новую площадку, чтобы она как можно дольше радовала детей и взрослых. Ведь каждый элемент, форму, покрытие они выбирали сами, а затем пристально следили за ходом работ.

Отметим, что на сегодняшний день в городе привели в порядок уже около 200 придомовых площадок. Масштабный ремонт дворовых территорий продолжается в дальневосточной столице в рамках краевой программы «1000 дворов», инициированной губернатором Приморья Олегом Кожемяко. Желающие принять участие в программе подали заявки в конце прошлого года, выбирая те виды работ, которые необходимы в их дворах. Победителями конкурса во Владивостоке стали жители 317 домов. Из них асфальтирование выбрали 130 дворов, установку детских площадок – 116, спортивных площадок – 71.

Иван Юрьев

источник фото — vlc.ru