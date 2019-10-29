Еще один экзамен на бюджетные места появится в вузах

Чтобы не каждый смог попасть на бюджет, в России хотят ввести новые правила приема, сообщает DEITA.RU.



Депутаты Госдумы предлагают ввести новые правила поступления на бюджетные места в вузах. Предложение от Бориса Чернышева уже передано в Минобразования. Об этом сообщает РИА Новости.

В качестве дополнительного барьера для абитуриентов, претендующих на бесплатное обучение в университете, предлагают ввести написание мотивационного письма. Так руководство вузов будет оценивать не только безликие результаты ЕГЭ, но и отношение абитурианта к делу.

Кроме того, мотивационное письмо позволит отсеять часть людей, которые идут в университет ради «корочки», не осознавая принципов будущей профессии и того, нужна ли она им.

Елена Миронова