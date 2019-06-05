Другой дороги в этом месте нет, сообщает DEITA.RU.



Очередной приморский мост может разрушиться в ближайшее время. Тревожные сообщения приходят от водителей, которые регулярно ездят по направлению Владивосток-Фокино-Находка.

Фотографии моста, который держится благодаря чуду, опубликовали в инстаграм-аккаунте dpskontrol_125rus. На Фото видно, что бетонные плиты в некоторых местах разрушены, а металлические опоры проржавели и скоро могут упасть.

По мосту ежедневно проезжает огромное количество машин, в том числе и фуры из Находки. К тому же наступило лето, и совсем скоро по дороге потянется вереница отдыхающих - в сторону пляжей и баз отдыха.

В соцсетях уверены: в этом сезоне мост рухнет. И, если это произойдет, повторится ситуация 2016 года, когда весь поток ехал через Партизанск, делая крюк на 100 километров больше.

Ранее сообщалось о том, что во Владивостоке может обрушиться огромная подпорная стена. Из-за стройки в районе улицы Русской асфальт дал трещину, и грунт может обвалиться.

Елена Миронова