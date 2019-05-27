Штрафы за управление судном в нетрезвом виде могут поднять до пяти тысяч рублей, сообщает DEITA.RU. Соответствующий проект закона депутаты рассмотрят на заседании Комитета палаты по госстроительству Государственной Думы во вторник, 28 мая.

Согласно инициативе, предложенной Михаилом Щаповым, штраф необходимо увеличить с двух до пяти тысяч рублей. Кроме того, капитанов будут наказывать и лишением прав на полтора — два года.

Решение изменить КоАП в этой части было принято, потому что сегодня пьяные капитаны за свой серьезный проступок платят мизерный штраф и не несут больше никакого наказания.

Екатерина Брязгунова