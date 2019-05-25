В районе торгового центра «Черемушки» столицы Дальнего Востока активизировалась работа автоэвакуаторов, сообщает DEITA.RU

В окрестностях торгового центра «Черемушки» активизировалась работа эвакуаторов, забирающих на штрафные стоянки автомобили, припаркованные с нарушением правил дорожного движения.

Накануне недалеко от «Черемушек» открытие торгового центра «Калина- Молл» поставило под угрозу транспортную ситуацию в целом районе. Оно спровоцировало многих водителей поставить машины рядом с объектом, невзирая на знаки, запрещающие остановку вдоль дороги. Со скоростью конвейера эвакуаторы в течение дня сменяли друг друга, складывая кузова легковушки, джипы и малолитражки, пока владельцы транспортных средств безмятежно обхаживали стены нового ТЦ.

Горожане вновь проходят удивительный квест, возмущаясь избирательности, изобретательности, хамству и безнаказанности «вороваек».

Дмитрий Санников