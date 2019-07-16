Приморская общественность озадачена суммой в 289,6 миллионов рублей, выделенных на строительство мостового перехода в районе села Осиновка, сообщает DEITA.RU.

Губернатор Приморья издал постановление о строительстве мостового перехода через р. Осиновка на 5 км автомобильной дороги Осиновка – Рудная Пристань в Приморском крае. В соответствии с документом, строительная длина мостового перехода составит один километр, в том числе мост 96 п. м. Ввести объект в эксплуатацию планируется в декабре 2020 года.

Мост через реку Осиновка обвалился еще в октябре 2018 года. Конструкция обвалилась в момент проезда по ней большегруза. В результате обрушения 25-летняя женщина и ее 3-летняя дочь погибли.

Подъезд к мосту перекрыли земляным барьером и организовали объезд через Кремово. По самому селу Осиновка дорогу заасфальтировали. Остальной же участок дороги остался грунтовым, и автомобилисты продолжили пробивать колеса о камни и «ловить» камни в стекла. Отпуская при этом нелицеприятные выражения как в адрес водителей-торопыг, так и властей различных уровней.

Сейчас ремонт моста выглядит уже не совсем умозрительным: постановление подписано, сроки и деньги определены. Но в приморских пабликах сразу же началось живое обсуждение как первого, так и второго. Ответ на вопрос: «почему так долго?», пожалуй, понятен. Пока аукционы проведут, документацию составят, аукционы проведут, работы выполнят, уже и время пройдет. Тут бы в запланированные полтора года уложиться.

А вот вопрос денежный взволновал общественность не на шутку. 289 миллионов за стометровый мостик?! Даже учитывая еще километр не простого асфальта, а «мостового перехода», мост получается «золотым». Дороги сейчас строить – занятие не из дешевых, и все-таки. Мост будет содержать в себе 3 уровня: железнодорожный, метро, и автомобильный, соответственно. Ещё два пункта удивят приморцев: мост непосредственно будет поднят на необходимую высоту для судоходства и скорее всего будет разводным», -строят предположения приморцы.

Дмитрий Санников