Случаи краж и разбоев в съёмных квартирах участились в дальневосточной столице, сообщает DEITA.RU.



Пожилая жительница Владивостока сообщила полиции о краже имущества из сдаваемой ей в аренду квартиры. Главным подозреваемым в преступлении стал проживавший в жилище мужчина, сообщил агентству источник в правоохранительных органах.

Пенсионерка рассказала, что по объявлению сдала на месяц квартиру незнакомому мужчине, который обещал заплатить за проживание без задержек. Когда в указанное время женщина пришла за деньгами, то обнаружила, что из дома пропала вся бытовая техника: холодильник, плазменный телевизор, печка и тд.

Снимавший квартиру гражданин отключил телефон, а соседи сообщили, что видели его за день до появления хозяйки жилья, которой он должен был заплатить за проживание. Женщина сообщила стражам порядка о происшествии и назвала имя и телефон подозреваемого в краже бытовой техники. Полицейские приступили к проверке поступившей информации. Устанавливается местонахождение подозреваемого в хищении чужого имущества.

На днях DEITA.RUписало о другом происшествии в съемной квартире, когда арендатор напал на хозяйку с ножом.

Игорь Бегунов