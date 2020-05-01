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Еще одна смерть: новый летальный случай от коронавируса в Приморье

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Четвертая смерть от коронавируса с начала пандемии зарегистрирована в Приморском крае, сообщает ИА DEITA.RU по материалам регионального правительства.

Как сообщили оперативном штабе, несмотря на все усилия врачей, не удалось спасти 62-летнего жителя Владивостока. «Мужчина имел ряд сопутствующих заболеваний, которые осложнились коронавирусной инфекцией», – сообщили в оперштабе.

27 новых случаев заболевания COVID-19 отмечено в Приморском крае за минувшие сутки. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом, с начала эпидемии число приморцев с подтвержденным статусом «COVID+» составляет уже 430 человек.

Основными территориями, где активно регистрируется инфекция, остаются крупные города – Владивосток, Находка, Артем, среди муниципальных образований – Михайловский район, где был ранее зарегистрирован групповой очаг.

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