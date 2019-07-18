В Туркменистане может повториться ситуация, как на Украине или в Грузии, сообщает DEITA.RU. К такому выводу пришли аналитики, доклад которых был опубликован на интернет-портале компании Al Jazeera.

По мнению аналитиков, на данный момент Туркменистан испытывает такие же проблемы, как бывшие братские республики. Речь идет о трудностях, которые появились у населения с продовольствием, а также о колоссальных запахах природного газа. Именно полезные ископаемые делают страну лакомым кусочком для ведущих мировых держав.

Отмечается, что экономика Туркменистана на протяжении почти 30 лет, со времен развала Советского Союза, находится в затяжном кризисе. Так, например, сегодня граждане могут купить не более пяти килограммов муки в одни руки за месяц. Некоторые СМИ сообщают о том, что во время приобретения продуктов возникают драки с человеческими жертвами.

Екатерина Брязгунова