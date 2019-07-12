На месте работают врачи скорой помощи, сообщает DEITA.RU.



В пятницу, 12 июля, в загородном детском оздоровительном лагере «Юнга» отравились около 20 детей. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Сообщается, что все дети госпитализированы: на месте работали врачи скорой помощи. Лагерь предстоит проверить Роспотребнадзору. Продолжит ли «Юнга» работу, решит именно это ведомство по результатам проверок.

Руководство лагеря заявило, что произошедшее - полная неожиданность. Учреждение перед открытием летнего сезона получило положительное санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора. Сообщается, что нареканий не было.

Ранее прошла информация о массовом отравлении детей в лагере «Юный рыбак», а также детском саду в Арсеньевском районе. Кроме того, почти 200 человек отравились в диспансере в Хабаровском крае.

Елена Миронова