Заболевших уже около 200 человек, сообщает DEITA.RU.



В Хабаровском психоневрологическом интернате зафиксирована вспышка кишечной инфекции. Заболевших уже около двухсот человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение министра соцзащиты региона Светланы Петуховой.

Сообщается, что инфекционный стационар организовали на базе того самого интерната. Роспотребнадзор провел проверку и обнаружил нарушения всех норм в пищеблоке. Кроме того, специалисты взяли пробы воды и пищи из столовой.

Следком возбудил уголовное дело, а прокуратура начала проверку.

Ранее сообщалось о массовых отравлениях в приморском детском саду и летнем лагере.

Елена Миронова