Законопроект уже подготовил Минюст, сообщает DEITA.RU.



Министерство юстиции РФ подготовило проект закона, по которому всем судебным приставам, которые будут выходить на пенсию, поднимут размер выплат. Его приравняют к пенсиям полицейских и сотрудников ФСКН.

Кроме того, Минюст предлагает делать работу в ФССП по контракту, и заменить чины на звания. Документ будут рассматривать на ближайшем заседании правительства.

Комментируя такую инициативу, в Минюсте отметили, что работа приставов похожа на работу полицейских. Например, они также расследуют дела и обеспечивают безопасность. Если проект примут, то статус работы приставами повысится в России.

Елена Миронова