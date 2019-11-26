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Еще одну льготу для многодетных придумали в России

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Депутаты Госдумы озвучили очередную инициативу, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Невские новости».

Депутаты Государственной думы предложили новый вид льгот для многодетных семей  - скидки на билеты в театры по всей стране.

Так, предлагается разработать специальные программы, которые позволят многодетным семьям в полном составе посещать спектакли в театрах. Предполагается, что льгота будет действовать по всей стране.

Депутаты отметили, что сейчас театры дают льготы многодетным, но не всегда и не всем. Кроме того, не унифицированных норм по всей стране. Предложение уже направлено министру культуры.

Елена Миронова

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