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Еще одну смерть принесло катание на тюбингах
Любимое развлечение россиян оказалось очень опасным,
сообщает DEITA.RU.
В Омске произошло очередное ЧП из-за катания на тюбингах. 45-летняя женщина погибла во время катания в парке.
Как пишет РИА Новости со ссылкой на региональный Следком, женщина каталась в Советском парке культуры и отдыха на тюбинге. Во время спуска с горы она ударилась о столб. Врачи, прибывшие на место, госпитализировали пострадавшую, однако через сутки она скончалась от черепно-мозговой травмы.
Сейчас следователи проводят проверку по результатам которой будет принято решение о возбуждении дела. По предварительной информации, женщина каталась на сколе для лыжников – он не предназначен для спуска на тюбингах.
Ранее сообщалось о том, что в Приморье погиб ребенок - девочка спускалась с горы на тюбинге. Врачи не смогли помочь.
Елена Миронова