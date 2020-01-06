Еще одну смерть принесло катание на тюбингах

Любимое развлечение россиян оказалось очень опасным, сообщает DEITA.RU.



В Омске произошло очередное ЧП из-за катания на тюбингах. 45-летняя женщина погибла во время катания в парке.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на региональный Следком, женщина каталась в Советском парке культуры и отдыха на тюбинге. Во время спуска с горы она ударилась о столб. Врачи, прибывшие на место, госпитализировали пострадавшую, однако через сутки она скончалась от черепно-мозговой травмы.

Сейчас следователи проводят проверку по результатам которой будет принято решение о возбуждении дела. По предварительной информации, женщина каталась на сколе для лыжников – он не предназначен для спуска на тюбингах.

Ранее сообщалось о том, что в Приморье погиб ребенок - девочка спускалась с горы на тюбинге. Врачи не смогли помочь.

Елена Миронова