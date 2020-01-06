telegr wh call

Новости

Как изменится школьный экзамен, напомнили россиянам

6 Январь 2020, 19:13

Сколько денег можно получить за рождение ребенка, сказали власти

6 Январь 2020, 18:38

Еще одну смерть принесло катание на тюбингах

6 Январь 2020, 18:15

Молодой человек спас женщину ценой своей жизни

6 Январь 2020, 17:40

Тысячи евро на поездку: украинцы возмущены поведением Зеленского

6 Январь 2020, 17:10

Председатель Думы Владивостока Андрей Брик поздравляет с Рождеством Христовым

6 Январь 2020, 17:00

Стало известно, сколько получают фигуристы за одно ледовое шоу

6 Январь 2020, 16:47

Мусорная реформа: из экономии в лесу создали свалку

6 Январь 2020, 16:13

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Еще одну смерть принесло катание на тюбингах

Скорая

Любимое развлечение россиян оказалось очень опасным, сообщает DEITA.RU.

В Омске произошло очередное ЧП из-за катания на тюбингах. 45-летняя женщина погибла во время катания в парке.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на региональный Следком, женщина каталась в Советском парке культуры и отдыха на тюбинге. Во время спуска с горы она ударилась о столб. Врачи, прибывшие на место, госпитализировали пострадавшую, однако через сутки она скончалась от черепно-мозговой травмы.

Сейчас следователи проводят проверку по результатам которой будет принято решение о возбуждении дела. По предварительной информации, женщина каталась на сколе для лыжников – он не предназначен для спуска на тюбингах.

Ранее сообщалось о том, что в Приморье погиб ребенок - девочка спускалась с горы на тюбинге. Врачи не смогли помочь.

Елена Миронова

Читайте также:

Катание на тюбинге со смертельным исходом потрясло Приморье

Веселье с тюбингом трагически закончилось для девушки

Выяснилось, как развлекаются жители Владивостока во время снегопадов

Популярное

Правила выхода на пенсию меняются в 2020 году

«Как скоты»: комментаторы встали на защиту водителя автобуса

Названа реальная причина, по которой десятки машин ушли под воду

Мальчик просто баловался: вот кто стрелял по людям в Приморье
Загрузка...
Загрузка...