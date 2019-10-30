Еще пять лестниц за 2,5 млн рублей отремонтируют во Владивостоке

За 2,5 млн рублей бордюрно известная компания отремонтирует несколько лестниц по пяти адресам в городе, сообщает DEITA.RU. Ремонт будет проходить в течение месяца.

Соответствующий контракт на ремонт лестниц был заключен на днях между управлением дорог и благоустройства администрации Владивостока и широко известным с недавних пор ООО «Реновация».

По контракту, администрация Владивостока заплатит 2,5 млн рублей за ремонт лестниц, расположенных по адресам: улица Адмирала Кузнецова, 92; сквер им. Невельского, в районе памятника Ощепкову; улица Интернациональная, 59; улица Хабаровская, 19 и Корабельная набережная, 1, рядом с центральной площадью. На все про все у подрядчика всего один месяц, работы должны быть выполнены до 30 ноября, однако контракт действует до 30 декабря.

Отметим, что это не первый контракт ООО «Реновация» на строительство и ремонт лестниц. В этом году компания заключила контракт на ремонт шести лестниц в городе, стоимость работ составила 2,1 млн рублей. Кроме того, по контракту эта компания должна была отремонтировать виадук по проспекту Красного Знамени, 78, однако контракт был расторгнут по соглашению сторон.

Не обошлось и без скандала: так, ремонт лестницы у школы № 82 в Снеговой Пади превратился в полосу препятствий для ее учеников. Рабочие разобрали деревянную лестницу, благодаря которой школьники ходили домой. В итоге дети стали подниматься по косогору, под которым были разбросаны деревянные балки, и появилась яма. СМИ сообщали, что возведение лестницы должно завершиться до 31 октября, но соответствующего контракта в информационных базах найти не удалось.

В прошлом году власти сообщали о планах отремонтировать в ближайшие годы около 300 лестничных маршей. Судя по нынешним расценкам в разыгрываемых контрактах, на это городу понадобится не менее 150 млн. рублей.

Иван Юрьев