«Еще вчера китайские группы выезжали в Россию»: турфирмы остановили работу с КНР

Год назад за три месяца в Россию въехало 130 тысяч туристов из Китая, сообщает DEITA.RU.



Российские туроператоры только сегодня полностью прекратили работу с КНР. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на сообщение Российского союза туриндустрии.

При этом, важно, что власти Китая до последнего не вводили практически никаких ограничений на выезд своих граждан за границу. Все время, пока коронавирус распространялся по странам, правительство КНР не принимало решения насчет тургрупп – решение о запрете выездов могли принять только власти провинций.

С 28 января выезд граждан КНР за границу в качестве туристов запрещен. Российские туроператоры до получения разрешения не работают с группами китайцев. При этом те группы, которые уже въехали в Россию, будут здесь до конца оплаченного срока - их маршруты и перемещения не будут ограничивать.

Стоит отметить, что год назад с января по март в Россию въехало более 130 тысяч китайцев – только в качестве туристов. В этом году группы продолжали въезжать в РФ вплоть до 27 января.

Елена Миронова