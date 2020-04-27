telegr wh call

Новости

Ещё 24: новые заболевшие COVID-19 выявлены в Приморье

27 Апрель 2020, 14:19

В Приморье поймали поджигателей леса

27 Апрель 2020, 14:15

Жилья в Приморье строят меньше

27 Апрель 2020, 13:45

Прокуратура проверит Фургала из-за режима самоизоляции

27 Апрель 2020, 13:15

МСП поддержат на Дальнем Востоке и Севере

27 Апрель 2020, 12:45

Озвучена дата начала работы призывных комиссий

27 Апрель 2020, 12:15

Названы вероятные сроки спада эпидемии коронавируса в России

27 Апрель 2020, 11:45

Стало известно, будут ли повышать штрафы за нарушение ПДД

27 Апрель 2020, 11:15

Deita TV

коронавирус

Вирусолог Щелканов: вакцина против коронавируса уже создана

17 Февраль 2020, 14:13

Ещё 24: новые заболевшие COVID-19 выявлены в Приморье

вирус

Инфицированных коронавирусом стало больше

Новая коноравирусная инфекция подтвердилась ещё у 24 человек в Приморском крае, сообщает DEITA.RU со ссылкой на оперативный штаб региона.

Число заболевших за последние сутки стало точно таким же, как и сутками ранее. Теперь количество инфицированных в Приморье составляет 302 человека.

В министерстве здравоохранения региона отметили, что 11 человек от общего числа зараженных за минувшие сутки – это сотрудники скорой медицинской помощи города Находки.

Как оказалось, все они контактировали с первыми заболевшими.

Читайте также:

Российские военные массово заразились коронавирусом

Врачи назвали единственный способ лечения от COVID-19

Где приморцы гуляют в выходной – индекс самоизоляции края очень низок

Дмитрий Шевченко

Популярное

Плюс 24 заболевших: новые случаи коронавируса в Приморье

Главврач выпала из окна посреди совещания по коронавирусу

Россияне начнут платить за лай собак и вой «сигналки»

Где приморцы гуляют в выходной – индекс самоизоляции края очень низок
Loading...
Загрузка...

Авторская колонка
Загрузка...