Ещё 24: новые заболевшие COVID-19 выявлены в Приморье

Новая коноравирусная инфекция подтвердилась ещё у 24 человек в Приморском крае, сообщает DEITA.RU со ссылкой на оперативный штаб региона.

Число заболевших за последние сутки стало точно таким же, как и сутками ранее. Теперь количество инфицированных в Приморье составляет 302 человека.

В министерстве здравоохранения региона отметили, что 11 человек от общего числа зараженных за минувшие сутки – это сотрудники скорой медицинской помощи города Находки.

Как оказалось, все они контактировали с первыми заболевшими.