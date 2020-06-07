telegr wh call

Новости

Ещё 62 приморца заболели коронавирусом

7 Июнь 2020, 17:05

Российским пляжам пропишут единые требования

7 Июнь 2020, 16:45

Драка и пожар: Киоск с шаурмой пылает в приморском городе

7 Июнь 2020, 16:30

«Бровку поймал»: Машину сильно помяло во время ДТП в Приморье

7 Июнь 2020, 16:15

Право на получение выходного пособия защитят законом

7 Июнь 2020, 15:45

Россиян продолжат разобщать из-за эпидемии коронавируса

7 Июнь 2020, 15:15

Участки для голосования по Конституции в Приморье организуют на военных кораблях

7 Июнь 2020, 14:45

Россиянам вернут деньги за важную, но не оказанную услугу

7 Июнь 2020, 14:15

Deita TV

коронавирус

Вирусолог Щелканов: вакцина против коронавируса уже создана

17 Февраль 2020, 14:13

Ещё 62 приморца заболели коронавирусом

маска, вирус, болезнь, ученый

За минувшие сутки в Приморье зарегистрирована 62 новых случая заражения COVID-19, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на оперативный штаб региона.

Всего с момента начала эпидемии в крае заразились 2 375 человек. Как отмечают специалисты краевого Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением продолжают находиться 25 337 человек, 2 969 из которых живут в обсерваторах.

Всего на COVID-19 в Приморье обследовано уже 110 085 человек.

Читайте также:

Драка и пожар: Киоск с шаурмой пылает в приморском городе

«Бровку поймал»: Машину сильно помяло во время ДТП в Приморье

В российские больницы поступит ещё одно лекарство от коронавируса

Дмитрий Шевченко

Популярное

Мечта Медведева о четырехдневной рабочей неделе сбывается

«Это безнаказанность»: Странные хулиганы замечены во Владивостоке

Раскрыта «серая» ипотечная схема, популярная на «вторичке»

Драка и пожар: Киоск с шаурмой пылает в приморском городе
Loading...
Загрузка...

Авторская колонка
Загрузка...