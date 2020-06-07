Ещё 62 приморца заболели коронавирусом

За минувшие сутки в Приморье зарегистрирована 62 новых случая заражения COVID-19, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на оперативный штаб региона.

Всего с момента начала эпидемии в крае заразились 2 375 человек. Как отмечают специалисты краевого Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением продолжают находиться 25 337 человек, 2 969 из которых живут в обсерваторах.

Всего на COVID-19 в Приморье обследовано уже 110 085 человек.