Ещё один член правительства РФ заболел коронавирусом

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Накануне диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у министра строительства и ЖКХ РФ Владимира Якушева, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на ведомство.

Как отмечается, в данный момент чиновник госпитализирован и находится в нормальном состоянии. Его место временно занял исполняющий обязанности главы Минстроя Никита Стасишин.

Кроме этого, оказалось, что изначально заболевание выявили у подчинённого Якушева замминистра Дмитрия Волкова.

30 апреля стало известно, что коронавирусом заразился премьер-министр российского правительства Михаил Мишустин. Временно исполняющим его обязанности назначен первый вице-премьер Андрей Белоусов.

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