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Ещё один госпиталь для больных COVID-19 открыли в Приморье

кабинет, больница

Региональные власти продолжают готовиться к эпидемии

В городе Находка Приморского края открылся госпиталь на 60 коек, куда будут поступать пациенты с коронавирусной инфекцией, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на правительство края.

Новый больничный корпус лично осмотрел губернатор региона Олег Кожемяко. Как оказалось, под лечебницу было выделено одно из зданий туберкулезного диспансера, в котором в оперативном порядке было произведено его переоснащение необходимым оборудованием для борьбы с COVID-19: установлены кислородные концентраторы и аппараты ИВЛ.

По словам Кожемяко, появление в Находке новых больничных мощностей позволит уменьшить рост заболеваемости в городе и стабилизировать здесь эпидемиологическую ситуацию с коронавирусом. 

Отмечается, что после победы над COVID-19 все клиники региона вернутся к привычному режиму, но уже в новых условиях и с новой техникой.

Ранее президент России Владимир Путин заявил об опасности прихода второй волны заболеваемости коронавирусом осенью текущего года.

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