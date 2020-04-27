Ещё один мост закрыт для большегрузов

Локальный режим ЧС установили на мосту через реку Зею в Благовещенске, ограничив вес грузовых машин до 3,5 тонн, сообщает ИА DEITA.RU.



Городская администрация сообщила, что ограничения введены для безопасности дорожного движения. Новые правила начали действовать с 22 часов 26 апреля, согласно ним движение по мосту разрешено только грузовиков весом до 3,5 тонн. Движение для фур, прицепов и полуприцепов полностью запрещено. На мосту работает только одна полоса, поэтому проезжают его поочередно.

Отметим, что на мосту появился дефект на устранение, которого предусмотрено две недели. Ранее ограничения были введены для большегрузов до 15 тонн.