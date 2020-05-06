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Ещё один российский министр заболел коронавирусом
Зараза не смотрит на чины и звания
Министр культуры Ольга Любимова заразилась COVID-19, сообщает DEITA.RU.
Об этом рассказал изданию РБК пресс-секретарь главы ведомства Анна Усачёва. Как отмечается, болезнь у чиновницы протекает в лёгкой форме, поэтому в её госпитализации нет необходимости.
Любимова стала уже третьим членов правительства, у которого подтвердился диагноз коронавирусной инфекции. Первым стал премьер-министр Михаил Мишустин, а чуть позже о болезни заявил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.
Сегодня ожидается очередное совещание президента России Владимира Путина о борьбе с коронавирусом.
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