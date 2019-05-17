17 Май 2019, 18:00
Ещё один российский самолёт экстренно приземлился
Источник изображения: sakhalin.gov.ru
Сообщение подтвердили представители перевозчика, передаёт DEITA.RU.
Борт компании "Россия", направлявшийся в Самару из Кипра, совершил экстренную посадку в аэропорту Краснодара.
По информации ТАСС, причиной вынужденного изменения маршрута стало срабатывание одного из датчиков.
Несколько часов спустя, после проверки борта, самолет продолжил движение в Самару.
Дмитрий Шевченко
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