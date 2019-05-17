Сообщение подтвердили представители перевозчика, передаёт DEITA.RU.

Борт компании "Россия", направлявшийся в Самару из Кипра, совершил экстренную посадку в аэропорту Краснодара.

По информации ТАСС, причиной вынужденного изменения маршрута стало срабатывание одного из датчиков.

Несколько часов спустя, после проверки борта, самолет продолжил движение в Самару.