В России может появиться штраф за прогулку с домашним любимцем без намордника. На этот раз речь идёт о собаках из списка «опасных пород», сообщает DEITA.RU.

Закон о жестоком обращении с животными приняли ещё в 2018 году, в законопроекте есть пункт, который запрещает гулять опасным четвероногим без намордника. Но как отметили эксперты, никакого наказания за неисполнение этого решения нет.

Порой собаки таких пород непредсказуемы и могут напасть на человека, покалечить или покусать, а также просто сильно испугать. Поэтому каждый владелец должен понимать свою ответственность и соблюдать правила, а подкрепить их поможет административная ответственность, отметили эксперты.

Марат Аманлиев, президент общественной организации «Коллективная защита» выступил инициатором правок.

Он считает, что штраф от 30 до 50 тысяч рублей, административный арест на срок от пяти до десяти суток или обязательные работы до 30 часов - будут приемлемым наказанием.

Напомним, что в конце июля этого года в стране согласовали итоговый список потенциально опасных пород собак. С полным перечнем вы можете ознакомиться на сайте РФ.

Уже с первого января 2020 года гулять с такими собаками без поводка и намордника запрещено. Без амуниции питомец может находиться только на частной территории хозяина. И то, она должна быть огорожена и надо вывесить на входе табличку, где написано, что у вас во дворе находится потенциально опасная собака.

Екатерина Кононенко