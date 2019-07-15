Стало известно, зачем гражданам может понадобиться ещё один выходной день, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Российскую газету".

Диспансеризация может стать причиной, по которой у россиян может появиться дополнительный оплачиваемый выходной один раз в год. Инициативу предложил Минтруд.

При этом в Академии труда и социальных отношений предполагают, что властями может быть принято решение о предоставлении двух или даже трёх выходных на прохождение диспансеризации.



В настоящее время работодатель обязан предоставлять два выходных людям предпенсионного и пенсионного возраста для прохождения ежегодной диспансеризации. Теперь предлагается отводить один день на медосмотр и работникам до 40 лет.

Дмитрий Шевченко