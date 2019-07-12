Более чем двести человек получили отравление в Хабаровском крае, сообщает DEITA.RU, ссылаясь на РБК. Это произошло в Эльбанском психоневрологическом интернате.

Как говорят в краевой прокуратуре, двести пострадало от острой кишечной инфекции из проживающих, еще девятнадцать оказались в больнице в Амурске из-за своего состояния. Причиной стали нарушения санитарных норм в пищеблоке, передает Роспотребнадзор.

Напомним, что на днях Роспотребнадзор обнаружил в детских лагерях двадцать девять тонн некачественных продуктов, не соответствующих санитарным нормам.

Анастасия Туркова