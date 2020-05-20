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17 Февраль 2020, 14:13

Ещё у 44 приморцев обнаружен коронавирус

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Озвучена свежая статистика заболеваемости

За прошедшие сутки в Приморье выявлено 44 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на оперативный штаб региона.

По информации главного санитарного врача Приморского края Татьяны Детковской, с учётом новых данных, общее число заболевших с начала эпидемии приморцев составило 1446.

В этой связи, губернатор Олег Кожемяко подчеркнул, что срок поэтапного снятия ограничений в регионе будет зависеть от того, как на территориях края будут соблюдаться санитарно-эпидемиологические нормы самими гражданами.

С 30 апреля в Приморском крае действует масочный режим - ношение масок, респираторов и иных средств защиты органов дыхания обязательно при посещении общественных мест, в том числе и магазинов.

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