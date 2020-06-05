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Ещё у 51 приморца обнаружен коронавирус
Озвучена свежая статистика заболеваемости COVID-19 в крае
За минувшие сутки количество выявленных больных коронавирусной инфекцией в Приморье увеличилось на 51 человека, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на оперативный штаб региона.
С момента начала эпидемии в крае общая сумма случаев обнаружения COVID-19 у приморцев стала равняться 2262. При этом, всего вылечились от болезни уже 1356 человек; за последние сутки – 66 пациентов.
По информации руководителя территориального управления Роспотребнадзора Татьяны Детковской, темп прироста заболевших в Приморье составил 2,3%.
К сегодняшнему дню в крае протестированы уже 104 054 человека. В регионе продолжает действовать режим повышенной готовности.