Казалось бы, куда еще жарче, но природа снова удивляет жителей края. В первый день августа будет и влажность, и жара, сообщает DEITA.RU.Информацию передает Примгидромет.День начинается с поиском зонтов перед выходом на улицу или моральной готовности попасть под морось если вы житель столицы, или под недолгие кратковременные дожди если вы просто проживаете в Приморском крае, но не во Владивостоке.Вместе с моросью в столице обжился туман и южный либо юго-западный ветер, который на протяжении дня окрепнет до одиннадцати м/с. На термометре можно будет увидеть до двадцати девяти градусов.Такой же ветер разгуляется по всему краю, но ощущаться первый день августа для граждан за пределами столицы будет тяжелее из-за температуры в тридцать три градуса тепла.

Анастасия Туркова