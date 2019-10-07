Если дома колотун: как отогреть квартиру без обогревателя

Российские интернет-пользователи поделились народными способами по увеличению тепла дома, которые не требуют больших финансовых вложений и не отражаются на счетах за электроэнергию. Об этом сообщает DEITA.RU.

Первое, что нужно сделать, чтобы дома стало как минимум в два раза теплее - избавиться от сквозняков. И нет, речь идет не о тянущемся холодном воздухе из щелей окон и дверей, а о неисправной системе вентиляции в квартире. Россияне советуют землякам обратиться в УК с просьбой устранить проблему до наступления сильных холодов.

А пока специалисты ЖКХ будут возиться с вентиляцией, гражданам предлагают воспользоваться подручным способом увеличения теплоотдачи от батарей отопления с помощью специального отражательного экрана, который даже ребенок сможет соорудить без посторонней помощи.

«Экран представляет из себя вспененный кусок полиэтилена, который снаружи покрыт фольгой. Он должен закрывать собой большую часть холодной стены, на которую закреплена батарея. Фиксируем экран за отопительную батарею с помощью жидких гвоздей или двустороннего скотча, и уже через некоторое время в квартире станет на порядок теплее», - советуют россияне отмечая, что увеличение температуры воздуха в квартире будет достигаться за счет того, что тепло от батареи больше не будет обогревать холодную стену - экранируя от фольги все тепло направится непосредственно в комнату. Цена вопроса, по словам советчика, не более двух тысяч рублей. Все необходимые материалы можно приобрести в любом строительном магазине.

Еще один способ бюджетного обогрева квартиры достигается за счет работы кулеров для компьютеров (вентиляторов). Нужно приобрести три прибора для охлаждения компьютера, склеить их вместе, разместить за батарею и включить.



«Этот лайфхак будет в два раза результативнее, если совместить его с первым советом с экраном», - отмечают комментаторы.

Автор совета предвидел вопросы соотечественников по поводу потребления девайсами электричества - по его словам, кулеры запитываются от специального комплектного блока, который потребляет не более двенадцати вольт.

«Надо создать поток воздуха через батарею по принципу конвектора, установив экраны с щелью внизу и вверху. Эффект продувки увеличится именно в этом варианте. Но самое лучшее - выбор радиаторов с высоким КПД», - дал дополнительный совет участник дискуссии.

Проблема холодных комнат зимой в самый разгар отопительного сезона знакома не всем россиянам, потому некоторые комментаторы высказались довольно саркастично по поводу вышеописанных советов.

«Ещё можно в квартире дров накидать и огонь развести, а так один совет лучше другого. Плюс, кулеры сильно шумят», «А пробовали через систему горячую воду гонять? Как глаголит народная мудрость: сколько кулеров и экранов не ставь, сколько не утепляй, а холодные батареи тепла не дадут», - язвят интернет-пользователи.

Екатерина Цой