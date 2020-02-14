«Если не нужны, расселите и забудьте»: Академия наук оценила города Приморья

Центром региональной социологии и конфликтологии Института социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук совместно с другими подразделениями ФНИСЦ РАН и региональными партнерами проведено комплексное изучение проблем малых городов в современной России, сообщает ИА DEITA.RU.

В монографии «Малые города в социальном пространстве России» анализируются стратегии и практики развития малых городов в контексте социологического анализа. Рассмотрен отечественный и зарубежный опыт оздоровления малых городов, что выявляет крупный резерв пространственного развития России. Особое внимание уделено рекомендациям по погашению негативных тенденций в социально-экономической и социокультурной сферах малых городов.

Проблемы дальневосточных малых городов в исследовании представлены на примере Большого Камня и Спасска-Дальнего. В качестве экспертов выступили представители администраций, депутаты городских дум, местные предприниматели и общественники.

Советское прошлое оставило неизгладимый отпечаток в судьбе многих городов. Плановая экономика позволяла содержать на отдаленной территории завод или хозяйство, которые обеспечивали продукцией всю страну, отсутствие же конкуренции делало территорию жизнеспособной и востребованной населением. Географическая разрозненность и отдаленность территорий страны рассматривались, скорее, как стратегическое преимущество, нежели препятствие для развития государства. Условия же рыночной экономики сделали многие города зависимыми от федерального центра и нежизнеспособными.

Здесь нет дорог

Если говорить о Большом Камне, то, будучи городом у моря, он, в свою очередь, нуждается сегодня в том числе и морских пассажирских перевозках. Информанты отмечают транспортную недоступность города, что сказывается на развитии бизнеса и туризма: «...мы стоим далеко от федеральной трассы, то есть наш город нужно не проезжать, а заезжать, не все заезжают … это большой минус, что действительно нужно делать определенный заезд в город…». Обосновывая данную удаленность, большекаменцы говорят о том, что, являясь исторически моногородом, строившимся для стратегических целей и задач (обслуживание ремонтной базы боевых кораблей Тихоокеанского флота), их город нуждался в контроле и обособленности. Отдаленность Большого Камня от общего транспортного потока позволяла обеспечить въездной контроль и поддерживать определенный уровень безопасности внутри города: «… город, он не просто так построен, для определенных стратегических целей. Цели, не знаю, поменялись или не поменялись, это видит уже руководство, а удаление на пять километров – это сделано просто для того, чтобы контролировать те или иные процессы, которые происходят внутри города…».

Особую роль в развитии города играет, по мнению его жителей, именно морской транспорт. В описании расположения города Большой Камень часто можно встретить такие слова: «находится на юге Приморского края, на восточном берегу Уссурийского залива, в 30 километрах к востоку от Владивостока». Но следует отметить, что это морским путем, сухопутным путем расстояние от Владивостока до Большого Камня составляет более 100 км, и традиционно дороги в этом направлении, как и в самом городе, оставляют желать лучшего. Этот факт отмечают жители города в своих высказываниях: «…какой бы транспорт вы сюда не поставили, он придет в негодность по техническому обслуживанию, для любого транспортного предприятия будет гибельно, так как нет дорог…», «…появляется какая-то новая техника, но хотелось бы видеть не только технику, но и дороги, это главное – отсутствие дорог…». При этом информанты отмечают, что морской транспорт был во времена Советского Союза, дорога до Владивостока составляла 40 минут.

Если в Большом Камне указывают на отсутствие морского сообщения, то в Спасске-Дальнем говорят о необходимости малой авиации, которая, по мнению жителей города, сократила бы путь до краевого центра с трех часов до 40 минут. Отсутствие таковой связывают с оттоком населения из города: «… в прошлом был маленький аэропорт, местные авиалинии принимали в Спасске и Спасск отправлял. А сейчас почему нет? Так людей нет, 40 тыс. населения всего осталось…».

Географическая история Спасска-Дальнего связана с озером Ханка и китайским приграничьем. Приханкайская низменность иногда грозит городу подтоплениями, однако здесь очень благоприятный для сельского хозяйства климат. Говоря об имидже своего города, участники дискуссии упоминают помидоры, клубнику, арбузы, мед, говорят о развитии свинокомплексов: «…у нас сегодня большая проблема в Спасске, что шесть свинокомплексов, или сколько у нас? Восемь свинокомплексов будет, три уже есть, еще пять будет, и еще два хотят в Михайловский притащить, 540 тыс. голов…». Город вполне мог бы обеспечивать себя и близлежащие районы, но вот с развитием регулярных поставок возникают проблемы: «… трудности вот с логистикой, реализацией, вырастить это можно, вот просто сейчас нет централизованных, так скажем, государственных закупок, раньше привози хоть что … например, ты вырастил в огороде репу там, лук, что лишнее, поехал там, заготконтора выкупала все, абсолютно, что бы мы не привезли. Сейчас нет, и вот люди, частники, на самом деле испытывают трудности в этом плане, много не продашь на рынке…». Таким образом, географически пригодные для стратегических целей города не готовы выживать в современных условиях рынка, явные географические преимущества становятся препятствиями, требующими дополнительных вложений – дороги, морской и наземный транспорт, очистные сооружения, инфраструктурные и рекреационные объекты.

Военных заменили мигранты

Выполняя стратегическую функцию на Дальнем Востоке России, многие города имели достойный уровень жизни именно благодаря военному населению. В Большом Камне это были подводники, в Спасске-Дальнем – пограничники. Для них строилось жилье и развивалась инфраструктура, сейчас города переживают острую нехватку данной социальной категории населения. Жители Большого Камня всегда воспринимали свой город как военный, это не город-порт как, например, Находка или Владивосток, в которых отмечается большая мобильность людей и высокий товарооборот. Скорее, это город-верфь; город, который живет за счет постоянного обслуживания морских судов, в том числе и военных. Жены военных работали преимущественно в социальной сфере (в большинстве своем врачами и учителями), соответственно, город имел развитую инфраструктуру детства, которая сегодня претерпевает изменения в худшую сторону.

Если говорить о группах населения, которые могли бы прийти на смену военным, то в общественном дискурсе на федеральном, региональном и муниципальном уровнях часто возникает образ мигранта. Однако жители малых городов воспринимают миграционные процессы скорее как негативный фактор и угрозу, нежели как способ развития территории. Жители Большого Камня, находясь в режиме круглогодичной стройки, так комментируют миграционный вопрос: «…приток, приток идет рабочей силы, вообще, из других городов … они там живут где-то в своих каморках, общежитиях и зарплату увозят домой, а наши каменцы туда не могут попасть, где нормально платят…».

Следует отметить, что в Большом Камне очень остро ощущается проблема трудоустройства на судоверфь. В ходе проведения дискуссии сложилось ощущение, что жители города стали не участниками, а заложниками процесса. Имея ведомственное жилье и другие привилегии, мигранты везут заработные деньги домой, а местные жители остаются ни с чем. Также в нарративах упоминается «отмывание», «освоение» денег, «бесправность» и «зависимость» от происходящего местных жителей.

Учитывая сельскохозяйственную ориентацию Спасска-Дальнего и близость границы с Китаем, город сталкивается с так называемой проблемой «китайского предпринимателя». По мнению представителей бизнеса, к китайским овощным базам предъявляется гораздо меньше требований, чем к местным: «…если у меня, например, там касса-онлайн должна быть, там чеки, то эти шуруют направо и налево без всяких касс, совершенно разный подход…», «...мы должныобязаны все выполнять, все трудовые, СанПиНы, пожарные все эти нормы, нести социальную ответственность, а эти шуруют там, эшелонами, им вопросов вообще никто никогда не задает…».

При этом информанты отмечают, что детей мигрантов в школах и детских садах почти нет, а китайских нет и вовсе, в связи с чем можно сделать вывод, что работа в малых городах Приморья не является для мигрантов долгосрочной стратегией, семьями в город приезжают немногие, а остаются еще меньше.

Бедность как норма жизни

Самой главной проблемой в малых городах считают крайнюю бедность населения. Вот показательное высказывание респондента из Спасска-Дальнего: «…у меня предприятие обслуживания, гостиница и общепит, ко мне приходят на работу устраиваться горничные, уборщицы, посудомойки, повара. Вот приходят на собеседование, я первый вопрос задаю: какую зарплату хотели бы получить? Отвечают: 9–10 тыс. мне хватит… Ребята, это реальность, потому что в Спасске вообще нет работы…». Представители местного сообщества в своих нарративах указывали на отсутствие возможностей для удовлетворения базовых жизненных потребностей. Говорили о том, что у многих жителей не хватает денежных средств на покупку самых необходимых вещей (продуктов питания, одежды и т. п.). Предприниматели отметили, что нет возможностей для развития бизнеса, основная стратегия состоит в том, чтобы удержать имеющиеся ресурсы

Жители Большого Камня также отмечают, что материальное положение горожан ухудшилось с приходом больших федеральных проектов, и связывают это, прежде всего, с тем, что налоги с доходов крупных предприятий, работающих на территории города, не платятся в местный бюджет: «…строят-то, конечно, хорошо строят, но налоги, хотя бы часть какая-то оставалась бы в казне города, естественно, у нас были бы лучше дороги, и лучше жизнь, ну, все, что мы хотим…». Показательно высказывание и другого информанта: «…город умирает, потому что свои деньги они отсылают туда, ни налоги не отчисляются, ничего … значит, мы будем тихо-тихо умирать…».

При этом речь идет не только о строительных компаниях, но и о сетевых магазинах: «…вот, например, сети сейчас у нас, вот они приехали, деньги собрали, поработали три года, закрылись и уехали, но мы – мелкие магазины – потеряли людей, потеряли деньги, потеряли все…». Описывая положение дел в сфере малого бизнеса, информанты часто называют себя «микробизнесом», говорят о снижении покупательской способности, уменьшении среднего чека, росте незаконной торговли со стороны мигрантов.

Среди проблем социальной сферы остро стоит вопрос об организации и возможностях доступа к бесплатной качественной медицинской помощи. Об этом говорят представители общественных организаций и Спасска-Дальнего, и Большого Камня. Так, спассчане отмечают отсутствие врачей – узких специалистов: гинекологов, онкологов, кардиологов. Меры, предпринимаемые со стороны власти, по мнению информантов, не оказывают должного эффекта: «…даже квартиры предоставляют им – не задерживаются…». Сфера же негосударственных медицинских услуг не развита, так как уровень платежеспособности населения низкий. Те, кто может себе позволить консультацию специалиста в частной клинике, могут позволить себе и поездку в центральные города Приморского края – Уссурийск и Владивосток.

Мы сами не справимся

Дискутируя на тему «Кто виноват и что делать?», жители малых городов уверены в том, что сами они с текущими проблемами не справятся, помощь и поддержку ждут преимущественно от федеральной власти. Данное мнение объясняет как история создания городов, так и текущая ситуация в них. Многие годы государство создавало, питало экономику городов, регулировало потоки населения (командировало военных, распределяло специалистов, создавало рабочие места). Сегодня государство также оказывает поддержку, но одной поддержки недостаточно, важно, чтобы крупные корпорации, инвесторы, местная власть, бизнес-сообщество и общественность были заинтересованы в том, чтобы поддержка нашла своего адресата.

Если говорить о перспективах развития малых городов Приморского края, то в исследовании отмечается следующее. Во-первых, это реальные возможности для местных предпринимателей участвовать в специальных региональных и муниципальных программах для представителей малого и среднего бизнеса. Во-вторых, это действенная государственная политика в отношении малых городов.

В качестве иллюстрации можно привести следующее высказывание: «…вообще, вот вопрос, к нашему, допустим, правительству: скажите, мы вам нужны, малые города? Если не нужны, загоняйте бульдозера, нас разгоните, расселите и забудьте … Если мы нужны стране, вдохните в нас жизнь…». В целом можно заключить, что социально-экономическое развитие малых городов Приморского края, в том числе Большого Камня и Спасска-Дальнего, должно строиться не только на основе привлечения внимания к Дальнему Востоку в целом и к Приморью в частности, как к стратегическим и приоритетным объектам и точкам роста, но и с учетом «живых» проблем самих городских жителей, круг которых достаточно широк и разнообразен.