«Если я заражен, хочу извиниться»: несчастный китаец показал российское здравоохранение

Минздрав России проверит условия в больнице Читы из-за жалобы гражданина Китая, сообщает DEITA.RU.

Все началось с того, что портал «Чита.ру» опубликовал видео гражданина КНР Ван Юньбиня, который рассказал об условиях лечения в краевой инфекционной клинической больнице в городе Чите Забайкальского края. Которые ярко свидетельствуют о состоянии как конкретного медучреждения, так и российского здравоохранения в целом. Китайцу, подозреваемому в коронавирусе, по его словам, врачи не предоставляют ему информации о результатах анализов. Он также пожаловался, что условия в больнице не подходят для реабилитации его семьи. Больной коронавирусом китаец просит отправить его анализы в КНР, чтобы определить диагноз

«Если я действительно заражен, я хочу перед всеми извиниться, мне, возможно, не следовало никуда ехать, я лишь взял своего ребенка и жену и поехал отдыхать в Китай. Я не знал, что могу заразиться», - рассказал позже китаец.

Историю подхватили СМИ, и вскоре уже сам Минздрав России поручил проверить условия оказания медицинской помощи в больнице города Читы Забайкальского края из-за жалобы гражданина Китая с коронавирусной инфекцией. Об этом в своем тг-канале рассказал заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай.

В региональном же Минздраве опровергли информацию о жалобах зараженного новым коронавирусом гражданина Китая на условия содержания. Там пояснили, что врачи краевой инфекционной больницы Забайкалья создали все необходимые условия для лечения пациента, он находится в стационаре и получает требуемую медицинскую помощь.