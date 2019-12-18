Если завтра война: Генштаб сообщил об угрозе военного конфликта

Валерий Герасимов, который занимает должность Главы Генерального штаба Вооружённых сил России, рассказал о вероятной подготовке НАТО к военному конфликту, сообщает DEITA.RU.

Речь о возможности боевых действий в отношении России шла на брифинге, который состоялся в минувший вторник, 17 декабря. Во время выступления перед представителями иностранных государств, Валерий Васильевич отметил, что по сей день в документации Брюсселя Россия определена как противник, как отмечают «РИА Новости».

На данный момент активизация военных сил альянса и проведение учений позволяет предположить, что активность обусловлена военным интересом стран НАТО к России. О назревающем конфликте может сигнализировать и передислокация войск восточнее, чем было определено ранее, а также активное продвижение политики «агрессии России». Генерал отмечает, что несмотря на всю прозрачность проведения учений, модернизации армии и флота РФ, а также плановых мероприятий, любой подобный шаг запад рассматривает как «угрозу миру» от России. Подобные действия НАТО лишь усиливают общую напряжённость, а также ослабляют безопасность в зоне соприкосновения альянса и России.

Кроме того, на данный момент космос также признан полем для проведения боевых операций, наравне с территорией суши, морем, воздухом и киберпространством. По мнению Генштаба, это было сделано с целью обеспечения лидирующих позиций в космическом пространстве.

Усиленное финансирование оборонной промышленности стран-участниц НАТО также наводит на мысль об угрозе военного конфликта. Чуть менее чем за четыре года, расходы на оборону были увеличены на 130 млрд долларов, дальше этот показательно будет только расти, и через четыре года увеличится ещё на 400 млрд долларов.

Учитывая всё вышеупомянутое, Валерий Герасимов придерживается мнения, что целенаправленная подготовка НАТО к военному конфликту с Россией имеет место быть.

Напомним, Сергей Шойгу на страничке в Instagram рассказал о пуске шести межконтинентальных баллистических ракет в наступающем году. Однако не всем подписчикам главы Министерства обороны понравились подобные заявления.

Софья Корф