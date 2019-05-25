Количество пострадавших от взрыва в мечети увеличилось – называют 25 человек, сообщает DEITA.RU. Об этом пишет агентство Синьхуа со ссылкой на представителя гражданской больницы Кветты Уасима Баига

В пакистанском городе Кветта прогремел взрыв в мечети во время пятничной молитвы. На тот момент внутри находились около 30 - 40 человек.

Как заявил Баиг, в больницу поступили два тела и 25 пострадавших. Раненые получают лечение в травматологическом отделении. По предварительным сведениям, погибших двое, есть 15 пострадавших.

Radio Pakistan с отсылкой к полицейским источникам сообщает: взорвалась самодельная бомба, заложенная преступником за минбаром. В результате взрыва пострадала не только мечеть с находящимися внутри, но и расположенные неподалеку здания лишились окон.

Террористические группировки Пакистана свою причастность не озвучивают.

Анастасия Туркова