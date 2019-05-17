Под завалами обрушившегося здания в Шанхае обнаружены 10 погибших, сообщает DEITA.RU.

Как передает Центральное телевидение Китая, в четверг, 16 мая, во время ремонтных работ обрушился дилерский центр Mercedes-Benz. Площадь разрушений составила не менее одной тысячи квадратных метров. Проще говоря, рухнула треть здания.

В результате происшествия под завалами обнаружены 25 человек, 10 из них не подавали признаков жизни.

На данный момент выясняются причины случившегося.

Екатерина Брязгунова