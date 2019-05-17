17 Май 2019, 13:44
Есть погибшие: здание Mercedes-Benz рухнуло
Под завалами обрушившегося здания в Шанхае обнаружены 10 погибших, сообщает DEITA.RU.
Как передает Центральное телевидение Китая, в четверг, 16 мая, во время ремонтных работ обрушился дилерский центр Mercedes-Benz. Площадь разрушений составила не менее одной тысячи квадратных метров. Проще говоря, рухнула треть здания.
В результате происшествия под завалами обнаружены 25 человек, 10 из них не подавали признаков жизни.
На данный момент выясняются причины случившегося.
Екатерина Брязгунова
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