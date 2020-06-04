Есть, путешествовать, жить: в формате телемоста состоится онлайн-сессия ВЭФ о развитии гастротуризма

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«Сегодня Приморье – это не только ближайшая Европа в Азии, но и настоящий рай для гурманов, поклонников качественных морепродуктов и любителей даров тайги.

В нашем крае уже успели завоевать популярность фестивали, посвященные камчатскому крабу, дальневосточному гребешку и приморской мидии, корюшке и наваге, а также одному из самых экологичных приморских продуктов – меду. По статистике, в среднем в день такие мероприятия посещают до 5 тысяч человек. Зачастую именно гастрономический туризм становится поводом посетить Приморье повторно. Поэтому наша задача – создать комфортные условия для развития этого направления в регионе, возродить интерес к местным натуральным продуктам, сделать их доступными, познакомить гостей с настоящим Дальним Востоком», - отметил Губернатор Приморского края Олег Кожемяко.