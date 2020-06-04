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Есть, путешествовать, жить: в формате телемоста состоится онлайн-сессия ВЭФ о развитии гастротуризма
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Есть, путешествовать, жить: в формате телемоста состоится онлайн-сессия ВЭФ о развитии гастротуризма
Фото предоставлено проектом Pacific Russia Food
10 июня 2020 года с 10:00 по 12:00 (мск) в рамках программы развития Дальневосточного региона состоится выездная онлайн-сессия Восточного экономического форума, посвященная развитию гастротуризма. В прямом эфире эксперты из Москвы и Владивостока, регионов России и международных организаций обсудят гастрономический туризм как драйвер развития российской экономики.
Среди спикеров: Губернатор Приморского края Олег Кожемяко, Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова, Президент Международного эногастрономического центра Леонид Гелибтерман, Президент Федерации Рестораторов и Отельеров России Игорь Бухаров, руководитель проекта дальневосточной кухни «Pacific Russia Food» НП «Тихоокеанский Туристический Союз» Татьяна Заречнева, ресторатор Илья Сухих, координатор проекта «Гастрономическая карта России» Екатерина Шаповалова, генеральный директор ресторана Zuma Иноземцева Мария.
Модератор сессии - известный ведущий тв-шоу «Поедем, поедим!» Джон Уоррен.
Участники сессии оценят феномен дальневосточной кухни и его влияние на привлекательность Приморья для туристов. Известно, что в 2019 году Приморский край вошел в число наиболее привлекательных у иностранных туристов регионов России, а общий туристический поток показал прирост 9,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Регион может стать примером для других субъектов РФ и представить идеи и опыт организации гастрономического туризма, который с каждым годом становится все популярнее.
Источник фото - гастробар GUSTO
«Сегодня Приморье – это не только ближайшая Европа в Азии, но и настоящий рай для гурманов, поклонников качественных морепродуктов и любителей даров тайги.
В нашем крае уже успели завоевать популярность фестивали, посвященные камчатскому крабу, дальневосточному гребешку и приморской мидии, корюшке и наваге, а также одному из самых экологичных приморских продуктов – меду. По статистике, в среднем в день такие мероприятия посещают до 5 тысяч человек. Зачастую именно гастрономический туризм становится поводом посетить Приморье повторно. Поэтому наша задача – создать комфортные условия для развития этого направления в регионе, возродить интерес к местным натуральным продуктам, сделать их доступными, познакомить гостей с настоящим Дальним Востоком», - отметил Губернатор Приморского края Олег Кожемяко.
Источник фото - Агентство по туризму Приморского края
Российский Дальний Восток – традиционно одна из ключевых точек притяжения туристов. Направления развития туристической отрасли Дальнего Востока, проекты и меры поддержки для инвесторов – это одна из основных тем деловой программы Восточного экономического форума.
«Гастротуризм – очень востребованное и интересное направление современной туристической индустрии. Для России это относительно новое явление, которое, однако, способно значительно увеличить привлекательность того или иного места, города, региона. Приморье – уникальный край, где мы каждый год с огромным успехом проводим Восточный экономический форум. Уверен, что дискуссия на тему гастрономического туризма вызовет живой интерес как внутри региона, так и за его пределами. Это зона роста российской туриндустрии!», – отметил директор Восточного экономического форума Игорь Павлов.
Источник фото – Фонд Росконгресс
Материалы онлайн-сессии ВЭФ могут быть полезными широкой аудитории зрителей: представителям туроператоров, отельеров, рестораторов из регионов России и стран СНГ. Чтобы посмотреть прямую трансляцию и задать вопросы, необходимо заранее зарегистрироваться.
Организаторы онлайн-сессии: Правительство Приморского края, Фонд Росконгресс, центр «Мой бизнес», Туристско-информационный центр Приморского края. Партнеры: агентство LMG, портал «Профи-тревел», ИА DEITA.RU, ИА «ПримаМедиа», ИА EastRussia, Федерация рестораторов и отельеров России.
Справочная информация
Восточный экономический форум проводится ежегодно в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе согласно указу Президента России Владимира Путина № 250 от 19 мая 2015 года.
Восточный экономический форум 2020 года пройдет 2–5 сентября в городе Владивостоке. Площадка Форума – кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский.