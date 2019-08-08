Восьмого августа произошел взрыв в воинской части неподалеку от Северодвинска, сообщает DEITA.RU со ссылкой на источник из силовых структур Архангельской области.

Погибших двое, пострадавших пятнадцать. Но эти данные предварительны, уточняет источник. Местом взрыва стала воинская часть, расположенная в Архангельской области, километрах в тридцати от Северодвинска.

Причина взрыва не известна, детали произошедшего в настоящий момент выясняются.

Напомним, что 5 августа произошел взрыв на территории Ачинского артиллерийского склада, которых унес жизни троих взрослых и одного ребенка. Население и военных спешно эвакуировали.

Анастасия Туркова

