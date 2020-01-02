Эстония начала новый год с претензий к России

«Консерваторы» Эстонии так зациклились на вопросе, связанном с признанием эстонско-российских границ, что даже в новогоднем поздравлении граждан не забыли упомянуть территориальные претензии к РФ, сообщает DEITA.RU.

В своем обращении к эстонцам в честь нового 2020 года парламентарий страны Хенн Пыллуаас заявил, что Эстония продолжит настаивать на установлении границ между соседними государствами, согласно Тартускому договору. По его словам, второго февраля наступившего года документу, который якобы признает действующим ООН, исполнится сто лет.

К слову, указанный международный договор действительно был заключен между странами почти ста лет назад – в 1920 году. Тогда в состав республики действительно вошли спорные территории – части современных Псковской и Ленинградских областей. Но в 1940 году, после становления Эстонии одной из советской республик, данные земли «вернулись» в состав РСФСР и более не «аннексировались».

Эксперты отмечают, что именно спустя двадцать лет после подписания документа договор потерял свою юридическую силу, а потому власти Эстонии не имеют права претендовать на современные территории РФ.

Екатерина Цой