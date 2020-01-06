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Эта банкноты подделывают в России чаще всего
В МДВ РФ рассказали, какие купюры чаще всего подделывают российские мошенники, сообщает DEITA.RU.
Отмечается, что наиболее популярными банкнотами у фальшивомонетчиков являются «бумажные» деньги, номиналом в тысячу и пять тысяч рублей. А если говорить об купюрах других стран, то «лидерами» подпольных цехов по печатанию денег являются пятьсот евро и сто долларов.
Относительно «свежие» российские деньги, номиналом в двести рублей и две тысячи крайне редко подделываются.
В целом в министерстве заверили, что доля фальшивых банкнот в России очень небольшая.
Кстати, по итогам прошлых лет в 2019 году зафиксировано значительное снижение преступлений, связанных с фальсификацией российской и иностранной валюты. В прошлом году мошенники подделали почти в полтора раза меньше банкнот, чем в 2018. Из них, порядка девяноста процентов из них являлись подделками билетов Банка России, остальные – копировали евро, доллары и другие иностранные денежные знаки.
Екатерина Цой