Эта банкноты подделывают в России чаще всего

В МДВ РФ рассказали, какие купюры чаще всего подделывают российские мошенники, сообщает DEITA.RU.

Отмечается, что наиболее популярными банкнотами у фальшивомонетчиков являются «бумажные» деньги, номиналом в тысячу и пять тысяч рублей. А если говорить об купюрах других стран, то «лидерами» подпольных цехов по печатанию денег являются пятьсот евро и сто долларов.

Относительно «свежие» российские деньги, номиналом в двести рублей и две тысячи крайне редко подделываются.

В целом в министерстве заверили, что доля фальшивых банкнот в России очень небольшая.

Кстати, по итогам прошлых лет в 2019 году зафиксировано значительное снижение преступлений, связанных с фальсификацией российской и иностранной валюты. В прошлом году мошенники подделали почти в полтора раза меньше банкнот, чем в 2018. Из них, порядка девяноста процентов из них являлись подделками билетов Банка России, остальные – копировали евро, доллары и другие иностранные денежные знаки.

Екатерина Цой